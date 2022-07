A13: aggiornamento al programma delle chiusure notturne del tratto Ferrara nord-Occhiobello

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata posticipata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Bologna, che era prevista per questa sera.

Il suddetto tratto sarà chiuso dalle 21:00 di sabato 30 alle 6:00 di domenica 31 luglio, per consentire lavori manutenzione delle opere idrauliche.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Po ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 Via Eridano e rientrare, sulla A13, alla stazione di Ferrara nord.