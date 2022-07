Chiusure notturne sull’A1 Milano-Napoli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 agosto, in uscita per chi proviene da Firenze;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 3 e giovedì 4 agosto, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Ramo di Casalecchio.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 agosto, in A1 sarà chiusa anche la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia oppure quella di Parma.