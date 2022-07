Hashish occultato dietro lo schermo nella saletta di attesa della Stazione Autocorriere a Modena

Nel pomeriggio di ieri, personale del Posto di Polizia Centro, in servizio di controllo del territorio appiedato in zona Stazione Autocorriere, in un momento di particolare affluenza di persone in transito ed in attesa, durante un giro di perlustrazione che ha interessato anche la saletta d’attesa di via Bacchini, hanno rinvenuto proprio all’interno di detta sala, ben occultato in una intercapedine dietro uno schermo a led, ove sono indicate le partenze degli autobus, un involucro trasparente contenente un pezzo di sostanza resinosa di colore marrone.

Da accertamenti narcotest, esperiti dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica, si è potuto accertare trattarsi di 43 grammi di stupefacente del tipo di hashish, che sono stati sottoposti a sequestro penale a carico di ignoti.