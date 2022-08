Gli appuntamenti di Mundus 2022 si chiudono giovedì a Scandiano con i Westfalia

Per raggiungere un pubblico più giovane, giovedì 4 agosto in chiusura del cartellone di Mundus 2022, arrivano i Westfalia in “We’re not just good at playing…on tour”: soul, musica nera, acid-jazz sono ingredienti della band bolognese, che si è recentemente fatta notare sul palco di X-Factor.

Il nome Westfalia fa pensare al celebre furgone della Volkswagen, simbolo dei globe-trotter di tutto il mondo, dei viaggiatori che non temono né la bassa né l’alta pressione. L’omonimo quartetto ha intrapreso il suo viaggio dal vivo nel loro campo naturale, la loro dimensione ideale, l’elemento primordiale: il palco. La band propone una musica che spazia tra soul, musica nera, acid-jazz, passando da momenti più psichedelici a ritornelli dall’anima pop.

Dopo aver vinto l’edizione 2020 di Freschissimo, il contest legato alla rassegna bolognese Tutto Molto Bello, si sono fatti notare l’anno successivo sul palco di X-Factor, entrando tra i 12 finalisti. Hanno debuttato recentemente con tre importanti tappe: al Biko di Milano, all’Alcazar di Roma e al Locomotiv di Bologna.

Crediti

WESTFALIA – “WE’RE NOT JUST GOOD AT PLAYING…ON TOUR”

Vincenzo Destradis voce

Davide Paulis basso

Enrico Truzzi batteria

Jacopo Moschetto synth e tastiere

In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (via XXV Aprile, 3)

Per info e prenotazioni: Comune di Scandiano – Servizio Cultura – cultura@comune.scandiano.re.it – www.comune.scandiano.re.it – 0522 764258

Cinema Teatro Boiardo – info@cinemateatroboiardo.com – www.cinemateatroboiardo.com

0522854355

Per maggiori informazioni: ATER Fondazione – www.ater.emr.it, T. 059 340221 – mundus@ater.emr.it FB festivalmundus