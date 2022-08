Nuovi concerti a Villa Barbolini Campogalliano: mercoledì 3 agosto performance del Doctor Groove trio

Dopo il successo dei live di luglio, il cartellone musicale estivo di Villa Barbolini si arricchisce di nuovi sette concerti in programma nel mese di agosto. La rassegna proporrà, grazie a formazioni musicali del territorio, repertori trasversali riguardanti il rock, il pop, il cantautorato e lo swing. Tutti i concerti si terranno gratuitamente, dalle ore 21.30, nel campetto antistante il bar, nelle giornate di mercoledì e sabato. Il primo appuntamento del mese è in programma domani, mercoledì 3 agosto, con le sonorità hard rock dei Doctor Groove Trio.

Le performance sono state programmate per celebrare la riapertura del rinnovato bar della Villa, in via Mattei 11/13, dotato di una nuova gestione e di spazi totalmente rinnovati. Luogo di socialità e aggregazione intergenerazionale, situato all’interno di Villa Barbolini, struttura ricreativa di proprietà comunale e sede anche delle Politiche giovanili e dell’ufficio Eventi, il bar “La villa” ha riaperto dal mese di luglio con un’offerta rinnovata soprattutto sul piano culinario. Oltre alla produzione di hamburger, pizze e aperitivi serali, la proposta include una particolare attenzione alla cucina tipicamente emiliana, con pasta fresca fatta a mano, gnocco e tigelle.