Nei prossimi giorni al via gli eventi verso il Casina Music Festival, rassegna di alto profilo tra jazz, classica ed elettronica

Nei prossimi giorni Casina si prepara ad accogliere moltissimi visitatori e turisti, in occasione della 56^ edizione della Fiera del Parmigiano Reggiano, dal 5 all’8 agosto. Questo grande appuntamento di livello provinciale vedrà l’Associazione culturale Effetto Notte proporre i primi appuntamenti legati al Casina Music Festival, che poi proseguirà nelle giornate ferragostane. L’edizione 2022 del Festival si allargherà rispetto ai tradizionali confini del jazz per compiere alcune incursioni verso la musica classica ma anche l’elettronica.

Un’anteprima, una sorta di “antipasto” che precede il Festival vero e proprio, è prevista venerdì sera, 5 agosto, quando al Parco Pineta andrà in scena una cena multiculturale (dalle ore 20) accompagnata dal concerto degli Acoustic Pit Stop. La cena proporrà al chiosco del Parco, specialità quali involtini primavera, tagliolini fichi e guanciale, tajine e torte casalinghe, il tutto preparato da Michela e Iman (costo 20 euro bere compreso, 10 euro minori di 14 anni, gratis per i minori di 6 anni. Prenotazione obbligatoria via sms o telefono al numero 349 4433017). Poi via alle cover proposte dagli Acoustic Pit Stop (ingresso libero): Luca Alari, Rita Benedetti, Stefano Ghesini e Stefano Gatti propongono grandi successi rock e pop, italiani e internazionali.

Il primo appuntamento inserito nel cartellone vero e proprio del Casina Music Festival sarà la sera successiva, sabato 6 agosto (ore 21.30, ingresso gratuito), in pazza Papa Giovanni XXIII (zona Peep) con il Whole Tone Trio e Noemi Tommasini. Elio Garutti (chitarra), Federico Bocchi (batteria), Francesco Alga Zucchi (basso), Noemi Tommasini (voce) propongono una combo elettrica di grande impatto acustico con un repertorio jazz riarrangiato in chiave funky – soul e brani originali che spaziano dalla fusion al rock.

Martedì 9 agosto sarà la volta del Marco Betti Trio, di nuovo al Parco Pineta nell’anfiteatro (ore 21.30, ingresso adulti 8 euro, soci Effetto Notte 5 euro, minori di 18 anni gratuito). Marco Betti (batteria), Francesco Palmisano (pianoforte), Alessandro Germini (contrabbasso) sono i componenti di questa formazione che ha saputo costruire un personalissimo sound in costante evoluzione, carico di forza espressiva e teso al superamento di ogni barriera stilistica. Il Trio porta avanti un’indagine artistica attraverso il libero accostamento di brani della tradizione jazzistica a musiche appartenenti invece a repertori poco frequentati, dando vita ad un esplosivo caleidoscopio di influenze e sonorità. Nel corso della serata, a partire dalle ore 19.30 sarà possibile gustare un’apericena presso il Chiosco della Pineta (con euro 8 accesso illimitato al buffet).

Gli appuntamenti clou del Festival si svilupperanno poi nel periodo di Ferragosto: sabato 13 agosto alle ore 18 una camminata dal lago dei Pini fino a Valcava, dove alle ore 19 ci sarà la cena al sacco seguita alle 20 dal concerto al tramonto con Giovanni Mareggini (flauto) e Davide Burani (arpa) con un programma – omaggio a Luigi Valcavi. Il 14 agosto alle 18.30 nella Corte del Castello di Sarzano, il concerto Chitarre al Castello, che vedrà protagonisti Giacomo Bigoni e Giorgio Genta. All’alba di Ferragosto (ore 6) sempre nella Corte del Castello di Sarzano, imperdibile concerto del Korov’ev Ensemble (Daniela Delle Carbornare – violino, Giordano Poloni – violino, Diego Benetti – clarinetto, Davide Crivellaro – chitarra elettrica ed acustica, Marcello Grandasso – fisarmonica ed elettronica) formazione musicale veneta che offre un repertorio particolare tra jazz e classica arrivando ad esplorare i territori della musica elettronica, con una proposta molto originale.

Maggiori informazioni su www.effettonotte.it.