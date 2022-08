Il funerale di Alessia e Giulia Pisano si celebrerà venerdì 5 agosto alle 10:30

Il funerale di Alessia e Giulia Pisano avrà luogo domani, venerdì 5 agosto 2022 alle ore 10:30 nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in via XXI ottobre 1944 n. 4/2 a Castenaso.

Assieme a tutta la città e all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo Gubellini, saranno presenti i rappresentanti della Prefettura di Bologna, della Questura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e della Città Metropolitana. Parteciperanno anche la Questura di Rimini e la Sindaca di Riccione.

Castenaso si stringe attorno alla famiglia e agli amici in un abbraccio enorme, ricolmo di un conforto che ora pare impossibile. Le tante domande che affollano i cuori della comunità taceranno per far spazio al ricordo, nell’ultimo saluto.

Sarà infatti una cerimonia pubblica aperta a tutti, perché le due sorelle investite da quel treno in transito domenica scorsa nella stazione di Riccione erano molto amate in paese.

Dalle 8:00, nella grande chiesa parrocchiale, sarà aperta la camera ardente.

La famiglia Pisano, che in questi giorni ha spalancato il cancello della propria casa al cordoglio di moltissime persone, ha espresso il desiderio di una cerimonia semplice al termine della quale i due feretri saranno condotti a piedi verso il cimitero comunale, nella stessa via XXI ottobre.

A Castenaso sarà proclamato il lutto cittadino.

Riportiamo, su espressa richiesta, il testo del messaggio pervenuto dalla famiglia Pisano:

«Affranti per l’immatura e tragica scomparsa delle adorate Giulia ed Alessia il papà Vittorio, la mamma Tania, Stefania, nonna Giulia, nonna Tatiana, Pierpaolo con Alexandra, Emily e i parenti tutti annunciano che i funerali si terranno venerdì 5 agosto alle ore 10.30 nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso, dove parenti ed amici potranno salutare Giulia ed Alessia a partire dalle ore 8.

La famiglia non consente riprese audio-video e fotografie all’interno della chiesa».