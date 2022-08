Metti una “notte di stelle” in un castello

Naso rivolto all’insu, martedì 9 agosto, per quello che è il periodo tradizionalmente più ricco di avvistamenti dell’anno, e tanti eventi per grandi e piccini ad arricchire una serata davvero… stellare.

L’appuntamento è infatti quello con “Magia di Stelle”, un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Scandiano nella suggestiva cornice del Castello di Arceto, importante monumento simbolo della più popolosa frazione scandianese.

“Abbiamo deciso di tornare proporre un appuntamento che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo di pubblico – ha dichiarato l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani -., quello con la scoperta della volta celeste in tutte le sue angolazioni e prospettive”.

L ‘evento si svilupperà principalmente nel cortile interno del castello dove, grazie alla collaborazione dell’Associazione Onlus progetto anziani di Arceto e dei commercianti arcetani, gli spazi saranno allestiti con tavoli, sedie e un punto ristoro dove sarà possibile cenare.

Fulcro della serata sarà senza dubbio la conferenza di Letizia Davoli, astrofisica e giornalista, dal titolo “Astronave Terra – Dove tutte le risorse sono limitate”, che avrà luogo all’arena spettacoli davanti al castello alle 21.

Dalle 20.30 invece è prevista l’esibizione di Cecco and the lighters live in Piazza Castello, mentre alle 22, 22.30 e 23 c’è in programma uno spettacolo di luci suoni e danza a cura di Art Container Danza proprio di fronte al castello.

Appuntamento da non perdere anche quello con i laboratori curati dal Ceas “Via delle Cento Stelle – alla scoperta della volta celeste”. Spazio anche a una suggestiva mostra “astrofotografica” di Luca Fornaciari all’interno del castello, mentre nel giardino antistante spazio al mercatino di artigianato artistico.

Uisp proporrà i tradizionali giochi di una volta mentre nel corso della serata sarà lanciato il concorso dedicato ai 100 anni dalla nascita di Margherita Hack “La scienza ci dice il come, ma non il perché”.