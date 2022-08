Festa di Villalunga: cena di degustazione per valorizzare la Spergola

Quasi un centinaio le persone che martedì 2 agosto hanno partecipato alla cena di degustazione organizzata dalla Festa di Villalunga e dalla Compagnia della Spergola che promuovere la Spergola, vino di vitigno autoctono, che da alcuni anni raggruppa alcune cantine del territorio reggiano in un disciplinare di produzione, con la collaborazione delle Amministrazioni locali.

Un momento reso possibile grazie alla presenza del Ministro alla Agricoltura Stefano Patuanelli, dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e della deputata Antonella Incerti, capogruppo PD in Commissione Agricoltura alla Camera. A fare gli onori di casa Andrea Rossi, deputato PD e organizzatore della Festa di Villalunga, e Andrea Bertolani della Cantina Bertolani e presidente della Compagnia della Spergola. Un appuntamento utile per promuovere il progetto a una serie di rappresentanze del mondo reggiano a partire dal Prefetto di Reggio Emilia Iolanda Rolli, i sindaci e amministratori locali aderenti alla Compagnia della Spergola, alcuni imprenditori, rappresentanti del mondo agricolo e dalle stesse cantine.

La Spergola è un prodotto con determinate caratteristiche di qualità in coerenza con i principi di salvaguardia ambientale e di valorizzazione del territorio: negli ultimi anni, grazie al lavoro della Compagnia della Spergola, ha visto una grande crescita e ha iniziato a raggiungere ampia conoscenza sul mercato locale e italiano. In tutti gli stand della Festa di Villalunga è possibile degustare la Spergola delle varie cantine aderenti alla Compagnia, per valorizzare un prodotto della viticoltura locale, tipico del territorio reggiano.