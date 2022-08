Vergato, iniziati i lavori su via Liserna

Sono iniziati i lavori di ripristino della carreggiata della strada comunale extraurbana “Vergato – Liserna”, denominata anche “Via Liserna”, che dal capoluogo si arriva a Cereglio. La stessa via si collega con un tratto del cammino della Linea Gotica.

L’intervento si è reso necessario a causa degli eventi atmosferici avvenuti nel 2019 e che hanno danneggiato in modo grave la carreggiata. Il progetto di ripristino è stato interamente finanziato dalla Protezione civile attraverso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna per un importo pari a 40.000 euro.

Per permettere agli operai il ripristino dell’opera è stato necessario l’interruzione al traffico veicolare e pedonale che è deviato su un percorso alternativo appositamente predisposto. I lavori prevedono una prima fase di demolizione della carreggiata che sarà ricostruita attraverso una struttura in gabbioni di pietrame. Proseguirà con la ricostruzione del pacchetto stradale e l’installazione di una barriera di sicurezza in acciaio. Infine, l’intervento coinvolgerà il muro in pietrame, di scarpata, che nel tratto interessato consentirà di evitare la caduta di sassi sul piano viabile.

I lavori si concluderanno nei prossimi giorni e ciò consentirà anche la riapertura della stessa al traffico.

“Con i lavori ripristiniamo un importante collegamento viario per i residenti della zona, ma anche per i camminatori che intendono percorrere quel tratto della Linea Gotica. Un grazie va alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna per aver finanziato il progetto e tutto il settore tecnico del Comune di Vergato per la competenza mostrata nel seguire tutta la pratica” ha dichiarato il sindaco Giuseppe Argentieri.