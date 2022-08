‘Arcipelaghi Sonori 2022’: il 17 e 18 agosto nella Corte Storica di Villa Boschetti a San Cesario

Dal Mediterraneo alla Scozia: torna nella rinnovata Corte Storica di Villa Boschetti Arcipelaghi Sonori, 19° edizione del Festival internazionale di musica etnica, due serate per viaggiare in Europa attraverso la musica dalle sponde del “mare nostrum” ai paesaggi incontaminati dei celti.

Ad aprire l’edizione del 2022, mercoledì 17 agosto alle ore 21.15 saranno i Şerefe e il loro etno-jazz di musica tradizionale del bacino del Mediterraneo in chiave moderna. A-Go ba, disco d’esordio del gruppo, ci fa viaggiare, attraverso la musica, assieme ad un migrante. I brani proposti sono attinti dal repertorio tradizionale di tutti il bacino del Mediterraneo e riarrangiati in chiave moderna: si passa dalla Turchia all’Italia, all’Armenia, all’Africa. La ricerca dei brani ha portato a tessere la storia di un uomo che fugge dalla sua terra per approdare in un luogo più sicuro. Il racconto e le musiche affrontano quindi diverse tematiche legate ai pensieri ed alle esperienze vissute dal migrante durante il suo viaggio: si parlerà di amore, di nostalgia della propria erra, di festa, di amicizia e di lavoro.

La seconda e ultima serata, giovedì 18 agosto alle ore 21.15, vedrà protagonista la musica celtica con Ensemble Sangineto e la formazione dei Celtic Knot Pipes and Drums. Un viaggio musicale nello spazio e nel tempo attraverso le tradizioni celtiche scozzesi, irlandesi e gallesi, condotto dall’Ensemble Sangineto e impreziosito dal contributo delle cornamuse di Celtic Knot Pipes and Drums. Arpa celtica, salterio ad arco, bouzouki, chitarra acustica e voci ricreano una festa in puro spirito celtico: dalle leggendarie suggestioni dei canti ai ritmi frenetici e coinvolgenti delle danze.

L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione Le Contrade di San Cesario nell’ambito de “La Nostra Festa 2022”. Saranno in funzione stand gastronomici. Evento possibile grazie anche al contributo della Fondazione di Modena.

Per informazioni: Ufficio Cultura – 059.936721 – ufficiocultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it – www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it