L’Amministrazione comunale informa che il “Castello dei ragazzi” e la biblioteca multimediale “Loria” saranno chiusi al pubblico dal 13 al 20 agosto compresi per pulizie straordinarie. Riapriranno lunedì 22 agosto alle ore 15:00.

Si ricorda agli utenti che è sempre possibile riconsegnare quanto preso in prestito (libri e materiale multimediale) attraverso gli appositi contenitori collocati in via Rodolfo Pio e in piazza dei Martiri, accessibili 24 ore su 24.