Vignola, aggredì una donna provocandogli lesioni tali da perdere la vista da un occhio: arrestato

Ieri i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena, su

richiesta di questa Procura, nei confronti di un uomo 32enne per il reato di lesioni personali

gravissime in danno di una donna 48enne.

L’indagato è gravemente indiziato di aver colpito la vittima con un’arma da taglio,

cagionandole volontariamente lesioni gravissime a seguito delle quali, la donna, ha perso

completamente la vista dall’occhio destro.

I Carabinieri della Tenenza di Vignola, intervenuti sul posto, hanno raccolto fonti di prova

integranti il quadro indiziario grave, preciso e concordante nei confronti dell’indagato. Tra queste il RIS di Parma ha esaltato il profilo del DNA sulla mascherina chirurgica anti-covid usata dall’indagato al momento dell’aggressione, rinvenuta e sequestrata dai Carabinieri

di Vignola sulla scena del reato. I fatti risalgono al 21 maggio 2022, all’interno di un centro massaggi di Vignola.