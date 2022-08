Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 16 agosto 2022

Temporanei addensamenti al primo mattino sul settore occidentale con assenza di precipitazioni . Nelle ore pomeridiane sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi di crinale. Temperature minime con valori compresi tra 21 e 24 gradi; valori localmente inferiori nelle aree extraurbane. Massime con valori compresi tra 29 gradi del settore costiero e 33-34 gradi nelle pianure interne. Venti deboli in prevalenza da est in pianura, deboli da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso, temporaneamente mosso in serata.

(Arpae)