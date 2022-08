Ganna bronzo nella crono agli Europei, oro a Bissegger

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha vinto la medaglia di bronzo nella prova a cronometro individuale ai Campionato Europei di ciclismo, in scena a Monaco di Baviera. Il piemontese del team Ineos Grenadiers, vincitore in questa specialità del titolo iridato nel 2020 e nel 2021, ha chiuso i 24 chilometri in 27’14″00. Oro per lo svizzero Stefan Bissegger, del team EF Education-EasyPost, che ha chiuso col tempo di 27’05″96, precedendo di pochissimo l’altro elvetico Stefan Kung, del team Groupama-FDJ, campione in carica e vincitore della cronometro continentale anche nel 2020, giunto all’arrivo con il crono di 27’06″49. Ganna ha “pagato” poco più di otto secondi di ritardo rispetto al vincitore di giornata. Attardato all’arrivo l’altro azzurro in gara, Mattia Cattaneo. Il lombardo del Quick-Step Alpha Vinyl Team ha chiuso la prova odierna in 28’47″40, piazzandosi in 14esima posizione.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).