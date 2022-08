Salvini “La rottamazione delle cartelle esattoriali è una priorità”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo due anni di pandemia e la guerra è doverosa un’operazione di pace fiscale e di rottamazione delle cartelle fiscali. Questa sarà una delle priorità economiche che porteremo nei primi 100 giorni in Consiglio dei Ministri”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Gennaro Sangiuliano al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta.

“Sono convinto che l’unico modo per abbattere l’evasione fiscale non sia il tetto del contante o la lotteria degli scontrini, ma è rendere possibile e conveniente abbassare le tasse”, ha spiegato.

