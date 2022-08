Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 22 agosto 2022

Nuvolosità variabile per nubi prevalentemente stratiformi con ampi spazi di sereno. Durante le ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con possibilità di qualche rovescio o locale temporale. Esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature minime pressochè stazionarie con valori compresi tra 19 e 20 gradi, qualche grado in meno nelle zone di aperta campagna. Massime stazionarie comprese tra 27/28 gradi della costa e 30 gradi della pianura. Venti deboli variabili, con temporanei rinforzi da est sul settore orientale, costa e mare. Mare poco mosso al mattino, mosso il pomeriggio con attenuazione del moto ondoso dalla serata.

(Arpae)