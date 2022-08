Aggiornamento in merito alle chiusure previste sulla A13

Sulla A13 Bologna-Padova, sono state annullate le chiusure dello svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona/Pescara, che erano previste nelle notti di mercoledì 24 e di giovedì 25 agosto.

Restanono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto svincolo di immissione, nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 agosto, con orario 22:00-6:00, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.