Da settembre 2 corsi di massaggio infantile a Scandiano e Castellarano

Il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia propone – in collaborazione con i Servizi educativi dei Comuni e il Consultorio Salute donna dell’Ausl di Scandiano – due corsi di massaggio infantile rivolti a genitori con figli nella fascia d’età 0-6 mesi residenti nei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano. Il primo, a partire dal 20 settembre, il martedì mattina (10-12) al Centro per le famiglie in via Fogliani 7 a Scandiano, il secondo dal 28 settembre il mercoledì pomeriggio (16.30-18.30) al nido “Il mare delle meraviglie” in via della Pace 12 a Castellarano.

Il percorso prevede 5 incontri dedicati alla pratica del massaggio del bambino e 3 incontri sono dedicati al sostegno della genitorialità con la partecipazione di una ostetrica del Consultorio di Scandiano, del pedagogista e di un operatore della Biblioteca comunale che presenterà il progetto nazionale “Nati per leggere” e illustrerà i servizi di lettura per bambini 0-3 anni.

Per l’iscrizione si può chiamareial numero 0522.985903 oppure scrivere alla mail del Centro per le famiglie (centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it).