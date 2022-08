Volley: resi noti questa mattina i calendari del prossimo Campionato di Serie A2

Al Campionato di Serie A2 2022 – 2023 prenderanno parte 23 formazioni, suddivise in due gironi basato principalmente sul criterio geografico e sulla divisione ovest-est: come già ufficializzato nelle scorse settimane, la BSC Materials Sassuolo è stata inserita nel Girone A assieme a Club Sportivo Alba Como (CO), Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA), LPM Pallavolo Mondovì (CN), Montale Pallavolo Castelnuovo Rangone (MO), Pallavolo Lecco A. Picco (LC), Trentino Volley (TN), U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR), Volley Hermaea Olbia (SS), Volley Millenium Brescia (BS), Volley Offanengo 2011 (CR) e Club Italia.

La prima fase del campionato – la Regular Season – prenderà il via nel weekend del 22-23 ottobre e si concluderà nel primo weekend di marzo. 22 i turni di campionato, quattro dei quali infrasettimanali (la quarta giornata di andata, la settima di andata, la quarta di ritorno e la settima di ritorno).

Per quanto riguarda la BSC Materials Sassuolo, la stagione inizierà lontano dalle mura amiche, con una trasferta però vicinissima a casa: la prima giornata propone infatti il derby con Montale, con il ritorno che si giocherà poi a parti invertite nel Boxing Day del 26 dicembre.

Seguiranno poi due turni casalinghi consecutivi, prima contro Brescia poi contro Cremona. La formazione sassolese chiuderà poi il proprio girone di andata il 18 dicembre in casa contro Lecco.

In casa BSC Materials è Coach Venco a commentare la pubblicazione dei calendari: “Più che sul calendario in se, mi sento di fare un commento sulla composizione dei gironi: non ne siamo particolarmente soddisfatto perché si tratta – a mio parere – di due raggruppamenti abbastanza squilibrati. Ma questa non deve e non può essere una scusante per cui, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio in ogni occasione. Inizieremo subito in trasferta – prosegue Coach Venco – ma vicino a casa nostra, con il derby con Montale che poi si riproporrà a parti invertite nel match natalizio del 26 dicembre: siamo felici di questo inizio, sarà sicuramente stimolante”.

Il calendario della BSC Materials Sassuolo:

1^ GIORNATA – ANDATA 23 ottobre 2022 – RITORNO 26 dicembre 2022

Emilbronzo 2000 Montale – BSC Materials Sassuolo

2^ GIORNATA – ANDATA 30 ottobre 2022 – RITORNO 8 gennaio 2023

BSC Materials Sassuolo – Valsabbina Millenium Brescia

3^ GIORNATA – ANDATA 6 novembre 2022 – RITORNO 15 gennaio 2023

BSC Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona

4^ GIORNATA – ANDATA 9 novembre 2022 – RITORNO 18 gennaio 2023

Futura Giovani Busto Arsizio – BSC Materials Sassuolo

5^ GIORNATA – ANDATA 13 novembre 2022 – RITORNO 22 gennaio 2023

BSC Materials Sassuolo – Volley Hermaea Olbia

6^ GIORNATA – ANDATA 20 novembre 2022 – RITORNO 5 febbraio 2023

Itas Trentino – BSC Materials Sassuolo

7^ GIORNATA – ANDATA 23 novembre 2022 – RITORNO 8 febbraio 2023

BSC Materials Sassuolo – Picco Lecco

8^ GIORNATA – ANDATA 27 novembre 2022 – RITORNO 12 febbraio 2023

LPM BAM Mondovì – BSC Materials Sassuolo

9^ GIORNATA – ANDATA 4 dicembre 2022 – RITORNO 19 febbraio 2023

BSC Materials Sassuolo – Club Italia

10^ GIORNATA – ANDATA 11 dicembre 2022 – vi RITORNO 26 febbraio 2023

Chromavis Eco DB Offanengo – BSC Materials Sassuolo

11^ GIORNATA – ANDATA 18 dicembre 2022 – RITORNO 5 marzo 2023

BSC Materials Sassuolo – Tecnoteam Albese Volley Como