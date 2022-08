Castelfranco Emilia, dal 26 al 28 agosto Castelfranco sarà invasa dal profumo di griglia grazie all’evento All You Can Grill

Da venerdì 26 a domenica 28 a Castelfranco Emilia si terrà All You Can Grill, il primo festival Beer&BBQ d’Italia.

Presso il Parco Ca’ Ranuzza tre saranno le giornate in cui, con l’accompagnamento di musica dal vivo e dj set, protagonista sarà il buon cibo ed il profumo della più grande grigliata mai vista. Sapori e gusti per tutti i palati, infatti oltre alla zona All you Can Grill sarà allestita anche una zona Street Food dove anche i vegetariani e chi soffre di celiachia potrà godere di varie specialità.

Venerdì l’evento seguirà l’orario 18 – 00.00 mentre sabato 27 e domenica 28 si inizierà anche dal pranzo dalle ore 12.00 alle 15.00 riprendendo poi dalle 18.00 alle 00.00.