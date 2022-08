Torna a Scandiano “Calici in Rocca”

Torna, il 31 agosto e il 7 settembre, uno degli appuntamenti di fine estate più amati dagli scandianesi e non solo, Calici in Rocca.

La prima serata, quella di mercoledì 31 agosto, è dedicata ai vini bianchi, la seconda ai vini rossi. Nel mese di settembre vi saranno due ulteriori iniziative analoghe con al centro le birre artigianali – Boccali in Rocca – e una “a sorpresa”.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Scandiano, in collaborazione con otto cantine del territorio, la Compagnia della Spergola, Onav e Emilia Wine Experience ed è ospitata dagli spazi esterni della Rocca dei Boiardo, portici e giardini inclusi.

“Si tratta di un appuntamento per noi importantissimo – hanno spiegato il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani – che conferma la nostra volontà di puntare forte sulla valorizzazione dell’enogastronomia come fattore attrattivo e trainante del nostro territorio. Un pensiero condiviso da tutta l’amministrazione che ha già altri appuntamenti nati da questa amministrazione con questo scopo, quali tra gli altri Spergolonga, camminata tra vigneti e cantine, e SpergoLAB, calendario di appuntamenti tra le vie del centro storico, che hanno registrato, tra maggio e giugno, ottimi risultati”.

Le due serate avranno inizio alle 20.30.

Partecipare costerà 10 euro, comprensivi di calici e di cinque consumazioni, per un massimo di 600 ospiti a serata. Lo street food, per chi vorrà, sarà messo a disposizione dai ristoranti del centro storico e ci sarà un punto ristoro in Rocca . Chi vorrà potrà munirsi di telo per accomodarsi nelle aree pic nic.

Per prenotarsi occorre procedere con il pagamento anticipato della quota dal portale extranet, accessibile dal sito web del comune di Scandiano o direttamente dal link https://portale-scandiano.entranext.it selezionando “pagamenti”.

Disponibili, come da tradizione, anche le degustazioni guidate gratuite coi sommelier di Onav, in due turni (21.15 e 22) per entrambe le serate per un massimo di 15 persone a turno. Per prenotarsi in questo caso occorre telefonare ai numeri 0522-764302/273.

Previsto anche l’accompagnamento musicale per entrambe le serate. Il 31 agosto, in occasione della serata dedicata i bianchi, si esibiranno i Sour Candy, il 7 settembre gli Itaca Quintet.