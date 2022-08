Chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna e sull’A1

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pvimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 31 agosto alle 6:00 di giovedì 1 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri” e lo svincolo 11 bis “Castenaso Ravenna”, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via del Terrapieno, Rotonda Enrico Brunetti Rodati, Via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, Via Larga, Rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, Via Larga, Rotonda della Leona e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 11 bis “Castenaso Ravenna”.

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di mercoledì 31 agosto alle 5:00 di giovedì 1 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente e per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud o di Fidenza.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.