Formula 1: a Spa vince Verstappen. 3° Sainz, 6° Leclerc

Max Verstappen conquista il GP del Belgio: scattato 14°, il campione del mondo precede Perez e Sainz. Sesto Leclerc a causa di una penalità nel finale, con le Ferrari in difficoltà. Quinto sul traguardo viene retrocesso al sesto posto dopo essere stato penalizzato di cinque secondi per aver superato la velocità consentita in pit lane all’ultimo pit stop. Fuori Hamilton dopo un contatto con Alonso. Nella classifica piloti Verstappen è sempre più leader incontrastato, Perez scavalca Leclerc.

Ordine d’arrivo:

1 Max Verstappen – Red Bull

2 Sergio Perez – Red Bull

3 Carlos Sainz – Ferrari

4 George Russell – Mercedes

5 Fernando Alonso – Alpine

6 Charles Leclerc – Ferrari

7 Esteban Ocon – Alpine

8 Sebastian Vettel – Aston Martin

9 Pierre Gasly – AlphaTauri

10 Alex Albon – Williams