Tennis, Campionati Italiani Under 13: ora si fa sul serio

Conclusa la fase di qualificazione ai Campionati Italiani under 13 maschili, in svolgimento sui campi in terra dello Sporting Club Sassuolo. Coinvolti 64 atleti, otto dei quali approdati al tabellone principale che prenderà il via domani mattina con i primi incontri previsti già dalle 8,30.

Al momento nessuna indicazione è trapelata sull’effettiva composizione del tabellone principale perché le operazioni di check-in dei giocatori sono ancora in corso, l’unica certezza la presenza di due atleti dello Sporting, Alberto Nicolini e Mattia Lometti. Attesa per il sorteggio del tabellone del doppio, che molto probabilmente inizierà martedì.

Ricordiamo che è possibile visionare i tabelloni dei campionati accedendo direttamente alla pagina dedicata presente sul sito della Federtennis nazionale.

Ingresso libero.