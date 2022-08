A Castelnovo Monti dal 31 agosto al 4 settembre

Anche i prossimi giorni, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, a Castelnovo sono ricchi di eventi e iniziative, per tutta la famiglia.

Mercoledì 31 agosto viene recuperato l’ultimo appuntamento con I Mercoledì di Castelnovo C’Entro: nelle piazze e strade centrali del paese, animazione e gastronomia, con cena messicana dalle 19.30 in piazza Peretti, e alle 22 lo spettacolo dell’Accademia Creativa “The Tempest”; e poi diversi punti con intrattenimento musicale, tra dj set e musica live, negozi aperti, mercatino degli hobbisti, gonfiabili, attrazioni per bambini e le prove delle diverse discipline sportive quali tennis, basket, bike, pallavolo, skiroll. Non mancheranno nemmeno i “mitici” Tricicli Grillo.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre ci sarà invece la September Tirol Fest, festa gastronomica in stile tirolese con musica live e animazione ogni sera e domenica anche a pranzo, a cura dell’Oratorio Don Bosco, dove l’evento si svolge.

Da sabato 3 fino a martedì 6 settembre Castelnovo ospiterà alcuni arrivi e partenze di tappa della Appenninica MTB Stage Race, una gara di livello internazionale, tra i principali eventi in Italia dedicati alle mountain bike. Le prime due tappe, domenica 4 e lunedì 5 settembre, saranno entrambe ad anello attorno a Castelnovo ne’ Monti, con partenza e arrivo in paese, passaggi alle pendici della Pietra di Bismantova, a Carpineti (Monte Valestra e Castello), al Lago Calamone e in altri punti dell’Appennino. Martedì 6 settembre la tappa partirà da Castelnovo e arriverà a Fanano. Maggiori informazioni su www.appenninica-mtb.com.

Domenica 4 settembre torna il Trail della Pietra: partenza e arrivo saranno presso il campo da calcio “Valentino Mazzola”, sotto la Chiesa della Pieve. Il Trail, organizzato dall’associazione Stone Trail Team, propone tre percorsi: Paradiso, da 13 chilometri e 700 metri di dislivello positivo, Purgatorio, da 23 chilometri e 1200 metri di dislivello positivo, Inferno, da 37 chilometri e 2100 metri di dislivello positivo. Sono previsti anche i mini trail per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Inoltre durante lo svolgimento del Trail si terranno alcune gare promozionali del settore giovanile su un percorso sterrato, valide per il Campionato giovanile di corsa Uisp Reggio Emilia, con premi di partecipazione a tutti gli iscritti (iscrizioni dalle 8 alle 9 domenica, per le categorie maschili e femminili Primi passi, Pulcini, Esordienti, Ragazzi e Cadetti). Il villaggio gara sarà allestito al Centro polifunzionale in via Pieve 5. Per i partecipanti al Trail sabato 3 settembre dalle ore 17 sarà possibile ritirare i pettorali, e alle 18.30 ci sarà la presentazione della gara. Domenica alle 7.30 la partenza della 37 km, alle 9 la partenza della 22 km e della 13 km, alle 9.10 la partenza dei mini trail. Durante la giornata, relativamente ai momenti di passaggio della gara, saranno apportate alcune modifiche alla circolazione di via Comici fino alla rotatoria dell’Albiaccio. Info: www.stonetrailteam.it, mail stonetrailteam@libero.it.

Domenica 4 settembre al Teatro Bismantova viene proposto lo spettacolo “L’arcobaleno oppresso”, messo in scena dall’associazione Arcigay Gioconda di Reggio Emilia. Cinque storie di discriminazione nello sport, in famiglia, sul lavoro, nelle amicizie vengono presentate con l’intento di sollecitare riflessioni e empatia rispetto alle difficoltà che le persone Lgbti+ incontrano ogni giorno. Le cinque situazioni rappresentate, ispirate a vicende realmente accadute dai perfomers protagonisti, sono emerse durante focus group specifici organizzati all’interno della comunità Lgbti+ reggiana. Nel corso di laboratori teatrali sono state poi adattate e ricostruite sotto la guida di Roberto Mazzini, regista e facilitatore dello spettacolo, che da anni porta avanti attività di ricerca e sperimentazione del metodo denominato “Teatro dell’Oppresso” insieme a Giolli Cooperativa Sociale.

Tornano anche gli appuntamenti “fissi” che proseguono fino a tutto settembre, come i Mercoledì alla Pietra di Bismantova, a cura della sezione di Castelnovo del Cai. Pomeriggi con arrampicata e cena al sacco, tutti i mercoledì dalle ore 16. Iscrizioni e assicurazione obbligatoria per i non soci. Per Informazioni: www.caibismantova.it.

Appuntamento ogni venerdì, anche in questo caso fino a fine settembre, con i Gruppi di Cammino a Castelnovo Monti, le passeggiate con accompagnatore esperto in Scienze Motorie a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio. È un’iniziativa in collaborazione con Uisp Ausl, progetto Montagne di Salute e Parco nazionale. Il ritrovo è fissato nel parco pubblico di via Monzani “Angelo Vassallo” (sopra la Coop) alle ore 18.30. Per informazioni: Uisp Tel. 0522 267211, Comune di Castelnovo ne’ Monti, Ufficio Promozione del Territorio Tel. 0522 610208, 610274.

Sono visitabili fino a domenica 18 settembre le esposizioni di grandi fotografi internazionali del Pangea Photo Festival 2022, tutte gratuite e in location all’aperto, alcuni dei punti più belli e panoramici del territorio: James Whitlow Delano con “Drowning in plastic” a Ginepreto, Nadia Shira Cohen con “God’s honey” alla Pietra di Bismantova, Carolina Rapezzi con “Burning dreams” alla Pineta di Monte Bagnolo, Francesco Pistilli con “Lives in limbo” ai Giardini della Coop in via Monzani, Linda Bournane Engelberth con “Outside the binary” al Parco Pineta di Casina (Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, mail biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it).