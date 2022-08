Aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale a Carpi

In vista delle politiche del 25 Settembre, l’Ufficio elettorale rinnova il suggerimento di verificare in anticipo se la propria tessera abbia esaurito lo spazio per i timbri, se sia deteriorata o se sia stata smarrita, al fine di chiederne per tempo una nuova, evitando eventuali code negli ultimi giorni.

Dal 9 agosto scorso l’Ufficio è aperto per il rilascio tessere anche il martedì, oltre che il sabato, sempre dalle 9:00 alle 12:30; da lunedì prossimo, 5 settembre, sarà aperto anche le altre mattine, più il giovedì pomeriggio (orario 15-18); dal 19 al 22 settembre sarà accessibile tutte le mattine e tutti i pomeriggi con gli stessi orari; venerdì 23 e sabato 24 con orario continuato dalle 9 alle 18; domenica 25, giorno delle votazioni, ininterrottamente dalle 7 alle 23.