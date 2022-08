Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 30 agosto 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per nubi medio-alte di scarsa consistenza. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento con addensamenti più consistenti sui rilievi e settore occidentale associati a rovesci e temporali in spostamento sulle zone di pianura del settore centro-orientale nella sera/notte.

Temperature stazionarie o in locale aumento con valori attorno 20-21 gradi nei centri urbani e lungo la costa, di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Massime senza variazioni significative o in locale flessione nelle zone interessate dalle precipitazioni, con valori compresi tra i 27 e 31 gradi. Venti deboli in prevalenza orientali con rinforzi anche forti associati ai fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso.

(Arpae)