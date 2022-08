Scuola, a Modena 6.150 bambini pronti ad entrare in nidi e infanzia

Per i bambini dei nidi e della maggior parte delle scuole d’infanzia di Modena il nuovo anno educativo prende il via già giovedì 1 settembre. Complessivamente sono 4.350 i bambini della fascia 3/6 anni che riprendono le attività o entrano per la prima volta in 52 scuole d’infanzia: 9 comunali (9), 13 gestite dalla Fondazione Cresci@mo, 9 convenzionate e private e 21 della Fism. Insieme a loro, faranno ingresso nei nidi d’infanzia del sistema interato (comunali, Fondazione Cresci@mo, appaltati e convenzionati) i bambini più piccoli, della fascia 0/3 anni che quest’anno si stima saranno circa 1.800. Il numero esatto può ancora variare per effetto dei posti attivati grazie alla misura straordinaria della Regione Emilia-Romagna per abbattere le liste d’attesa, che assegna 4.500 euro annui per ogni posto aggiuntivo ed è stata integrata dal Comune di Modena con risorse proprie. È ormai chiaro che i nuovi posti saranno più degli 85 deliberati nelle scorse settimane.

Prima della metà del mese riprenderanno l’attività anche i servizi educativi integrativi del Comune, mentre per gli alunni delle scuole statali – d’infanzia, primarie, superiori di primo e secondo grado – la prima campanella suonerà il 15 settembre.

Per supportare il lavoro della scuola, il Centro educativo Memo del Comune durante l’estate ha lavorato al nuovo portale MyMemo, oltre che al Piano dell’offerta formativa 2022/2023 per educatori e docenti e al nuovo catalogo degli Itinerari didattici per le scuole di ogni ordine e grado.

Mymemo è il portale di Memo che offre agli iscritti di accedere a un’area riservata autenticandosi con Spid o Cns/Cie. All’interno si trovano i servizi on-line relativi alla Formazione e agli Itinerari Scuola-Città con la possibilità per educatori ed insegnanti di prenotare direttamente e in modo ancora più agevole le proposte formative e gli Itinerari scuola-città. Attraverso il portale è anche possibile visionare e prenotare i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento proposti dai settori del Comune, richiedere interventi di mediazione culturale ed essere informati sulle novità, ricevere comunicazioni, calendari e aggiornamenti delle iniziative, oltre che inviare comunicazioni, pareri e proposte.

Inoltre, dal 5 settembre ral Memo riaprirà lo Sportello Orientamento e sarà nuovamente possibile accedere alle sale biblioteca di Memo in viale Jacopo Barozzi 172, consultare i volumi a scaffale e utilizzare le postazioni studio il lunedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30, martedì e mercoledì dalle 9 alle 14. Chi lo desidera potrà continuare a richiedere prestito di materiali e consulenze telefonando allo 059 2034343 negli orari di apertura, scrivendo a prestito.memo@comune.modena.it o tramite Whatsapp (339 6891180).

CONVEGNI, LABORATORI E LEZIONI MAGISTRALI

Laboratori per famiglie, lezioni magistrali, incontri per genitori e studenti. Educazione al linguaggio, dialoghi sulla conoscenza, orientamento scolastico, educazione fuori classe, Smart Life School, educazione all’aperto. Questi i temi che accompagneranno l’inizio del nuovo anno scolastico con Buon Anno Scuola, il calendario di iniziative rivolte a educatori, insegnanti, ragazzi e famiglie messo a punto dal Settore Istruzione del Comune di Modena attraverso il Centro educativo Memo e con la collaborazione di attori del sistema educativo integrato e del territorio.

Le iniziative prendono il via martedì 13 settembre alle 16.30 con “Educazione fuori classe”, la presentazione degli Itinerari scuola-città per l’anno scolastico 2022-2023 e una lezione magistrale di Chiara Panciroli, docente dell’Università di Bologna, su “La didattica nella relazione scuola e territorio”; l’incontro è on line.

Sabato 24 settembre, dalle 9.30 alle 12, Fondazione Cresci@mo, Casa dei Calzini Spaiati e Centro per le Famiglie del Comune propongono SassiePassi, laboratorio itinerante di educazione all’aperto per famiglie con bambine e bambini da 0 a 3 anni. Si parte dal Nido Gambero con tappa al Centro per le Famiglie e arrivo alla Casa dei Calzini Spaiati di via Monte Sabotino 97. Il laboratorio vedrà la partecipazione di Andrea Ceciliani, esperto in strategie di Outdoor Education e del Cooperative Learning, professore presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Unibo.

Lunedì 26 settembre alle ore 18.15 l’incontro formativo rivolto a genitori, insegnanti e educatori è a cura di Fondazione Cresci@mo e Ceis Fondazione Onlus e si svolge presso la scuola dell’infanzia Toniolo, in via Toniolo 120. Con la pedagogista Patrizia Belloi, consulente per Fondazione Cresci@mo e il professore di Pedagogia dell’Istituto di Scienze dell’Educazione G. Toniolo Krzysztof Szadejko si parla di: “Navigare o giocare? In rete o nel parco?” con consigli e regole per un uso consapevole delle tecnologie digitali nell’infanzia.

Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre due giorni di Smart Life School nell’ambito di Smart Life Festival (www.smartlifefestival.it).con un ricchissimo programma di e attività laboratoriali che si svolgeranno negli ateliers digitali degli gli Istituti Comprensivi e iniziative diffuse in collaborazione con Memo e Make It Modena di Modena.

Gli appuntamenti di Buon Anno Scuola proseguono anche nel mese di ottobre: dal Convegno regionale Fism Emilia-Romagna che si svolgerà a Modena, presso Forum Monzani sabato 8, alla lezione magistrale di Felice Cimatti “Piccole ragioni. Educazione al linguaggio”, in programma il 20 ottobre al Teatro Fondazione Collegio San Carlo fino al convegno a cura di Zeroseiup “Dialoghi sulla conoscenza rivolto al personale educativo del Sistema integrato Modena 0/6 il convegno” il 22 ottobre. È infine dedicato a “L’orientamento scolastico per valutare le scelte e valorizzare le attitudini” il convegno a cura di Ial Emilia-Romagna in programma mercoledì 26 ottobre.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma di Buona Anno Scuola 2022: Memo Multicentro Educativo Sergio Neri, tel. 059 2034311, memo@comune.modena.it (https://www.comune.modena.it/memo/iniziative/buon-anno-scuola-2022).