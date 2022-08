Tennis: tricolori individuali Under 13 maschili allo Sporting, prima giornata di gara

Si è aperta ufficialmente in mattinata la corsa allo scudetto Under 13 maschile di singolare e di doppio con un programma di gare intensissimo. Si sono giocati, infatti, ben 23 incontri di singolare e 8 di doppio a partire dalle 8.30 di mattina, nessuna delle prime teste di serie del singolare, tuttavia, è scesa in campo perché tutte avanti di un turno. Domani mattina toccherà proprio a loro iniziare il cammino verso la finale.

Fra i giocatori impegnati ci saranno anche due figli d’arte, Pietro Gaudenzi, figlio dell’ex davisman Andrea e Mattia Pescosolido, figlio di un altro davisman, Stefano. Da segnalare l’ottima prestazione dell’atleta dello Sporting Club Sassuolo, Alberto Nicolini che ha vinto il proprio incontro e quindi è passato al secondo turno. Nulla da fare, invece, per l’altro atleta del club di Via Vandelli, Mattia Lometti, che non è riuscito a passare il turno.

L’inizio degli incontri di domani è previsto per le 8.30.

Questi gli accoppiamenti per il secondo turno del tabellone principale: Garbero Filippo (TC Genova) [1] vs Gallo Edoardo (Monviso SC); Tiengo Cristian (CT Plebiscito) vs Pedretti Tommaso (TC Triestino); Cosmi Luca (CTS Ostia Antica) [8] vs Parigi Niccolò (CT Potedera); Pansecchi Francesco (CT Cassine) [9] vs Campetti Nicolò (GS Argentario): Rocco Lorenzo (Quattromori TC) [4] vs Rosso Tommaso (CT Cassine); Bardelli Edoardo (CT Reggio Emilia) vs Tiego Leonardo (TC Rungg); Baroni Mattia (Can.Tevere Remo) [5] vs De Matteo Federico (Torre del Greco); La Palombara Luca (CT Vasto) [12] vs Viselli Gabriele (TC S.Giovanni Lupatoto); Di Giusto Lorenzo (SS Green Garden) vs Catalano Filippo (Junior Tennis Tecariba); Tartoni Cesare (TC Bisenzio) vs Pescosolido Mattia (Sporting MI 3) [6]; Vigorita Diego (Besti Point) vs Fiocchi Leonardo (Tennis Sport Master) [14]; Fucile Massimiliano (TC Vicenza) vs Paci Carlo (CT Zavaglia) [3]; Gaudenzi Pietro (TC Finale Ligure) vs Di Rubba Antonio (TC Ercole) [10]; Falsaperna Nicolò (Tennis School) vs Petrini Andrea (SC Nuova Casale) [7]; Nicolini Alberto (SC Sassuolo) vs Logrippo Mattia (CT Camerata Picena) [15]; Meacci Marco (CT Potedera) [2] vs vinc. Bratomi/Draghiciu.

Al momento non è stato possibile registrare i risultati di un singolare e degli otto doppi in programma.

Ricordiamo che i tabelloni e gli orari di gioco sono consultabili e scaricabili sia dal sito www.federtennis.it nell’apposita sezione dedicata a questa manifestazione.

L’ingresso allo Sporting Club Sassuolo durante la manifestazione sarà, come sempre, aperto a tutti gli appassionati per seguire gli incontri dei Campionati Italiani.