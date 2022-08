Cordoglio in città per la scomparsa di Barbara Bussoli

“Una notizia terribile e inaspettata ha colpito oggi l’intera nostra comunità. Ci ha lasciato, improvvisamente a seguito di un malore, Barbara Bussoli. Amica, collaboratrice, professionista, punto di riferimento per centinaia – probabilmente migliaia – di giovani, famiglie e insegnanti Castellaranesi e dell’intero Distretto ceramico, reggiano e modenese”.

Con queste parole Giorgio Zanni, Sindaco di Castellarano e Presidente della Provincia di Reggio Emilia, ha dato una notizia che ha profondamente scosso anche Sassuolo, dove Barbara era nata (nel 1967, avrebbe compiuto 55 anni dopodomani) ed aveva sempre vissuto. Aveva frequentato il ‘Formiggini’ negli anni ’80, Barbara, si era laureata a Modena e stava prendendo una seconda laurea, e dalla metà degli anni Novanta aveva dedicato tutta se stessa, per citare ancora Zanni, “alle battaglie per ciò in cui ha sempre creduto: l’educazione, l’istruzione, la scuola, le persone. I giovani. I primi, come gli ultimi della fila”.

A lei resta legata la ‘rinascita’ di Life, il Laboratorio Integrato Formazione Educazione di Castellarano, oltre che diversi progetti educativi presso diverse scuole del territorio: “Un punto di riferimento per tutti i nostri ragazzi, una persona sempre gentile e disponibile anche per noi genitori… Buon viaggio, il tuo ricordo – si legge su uno tra le centinaia di messaggi affidati alla rete – rimarrà indelebile”.