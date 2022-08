Per non dimenticare: la Regione assegna circa 600mila euro a sostegno di iniziative per la Memoria e la storia del Novecento in Emilia-Romagna

Per non dimenticare: la Regione assegna circa 600mila euro a sostegno di...

Cinque video di Anpi educational sullo squadrismo in Emilia-Romagna, con interventi (tra gli altri) di Stefano Accorsi e Ivano Marescotti. L’edizione 2022 di 900fest-Festival di Storia del Novecento. Un percorso sulle tracce dell’ebreo Mario Finzi. Ancora, le celebrazioni per il centenario delle Barricate a Parma, e un progetto su Don Minzoni, martire del fascismo.

Con uno stanziamento complessivo di 600mila euro circa, a favore di soggetti pubblici e privati, la Giunta regionale ha approvato il finanziamento per l’anno 2022 a sostegno di progetti e iniziative sulla Memoria e la storia del Novecento in Emilia-Romagna, come previsto della legge regionale 3 del 2016.

I progetti presentati sono stati valutati sulla base della coerenza con gli obiettivi indicati dal bando, e dunque lo studio, la ricerca e la raccolta di testimonianze, la promozione di iniziative culturali, didattiche e formative, la valorizzazione dei luoghi della Memoria, e dei percorsi ad essi collegati. Non solo: si è tenuto conto anche del grado di innovazione delle proposte e del coinvolgimento delle giovani generazioni e dei nuovi cittadini, oltre della dimensione (territori e soggetti coinvolti) delle iniziative.

Potevano presentare domanda, in forma singola, associazioni e istituzioni culturali, Comuni e Unioni di Comuni. Complessivamente sono arrivate 70 domande, di cui 54 presentate da istituzioni, Fondazioni e associazioni senza fine di lucro, e 16 da Comuni e Unioni di Comuni. Sul totale, vengono finanziati 40 progetti, di cui 29 di soggetti privati (con un’assegnazione complessiva di 407.200 euro) e 11 di soggetti pubblici (a Comuni e Unioni di Comuni vengono attribuiti 152.600 euro).

I progetti ammessi coinvolgono tutte le province. In particolare, sono stati finanziati 14 progetti tra pubblici e privati nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, 5 in provincia di Ferrara, 4 a Reggio Emilia e Ravenna, 3 in provincia di Modena, Piacenza e Rimini, 2 nel parmense e in provincia di Forlì-Cesena.

Oltre al sostegno alle attività “tradizionali” di ricerca storica, performance teatrali e convegni, sono stati scelti anche progetti innovativi collegati a ricorrenze centenarie come la Marcia su Roma (e conseguenti studi su squadrismo e fascismo), le Barricate a Parma, l’anniversario della morte di personaggi del calibro di don Giovanni Minzoni e Carlo Alberto Pizzardi.

Tra i progetti presentati da privati (associazioni e Fondazioni), si segnalano per originalità Gherardi Street Art Festival, un progetto di Ferrara città del cinema che trasformerà la piccola frazione di Gherardi (Jolanda di Savoia) in un museo a cielo aperto con murales di film ambientati nel ferrarese; Enzo Boiardi il maratoneta operaio, un documentario sul fondista dilettante piacentino che nel 1971 stabilì il primato italiano di 24 ore di corsa, e i 5 video di Anpi educational sullo squadrismo in Emilia-Romagna, con i contributi narrativi (tra gli altri) di Stefano Accorsi e Ivano Marescotti.

Tra i progetti presentati da enti locali, un contributo di 70mila euro è stato assegnato dalla Regione al Comune di Parma a sostegno delle celebrazioni relative al centenario delle Barricate, storico episodio di resistenza popolare all’assedio delle squadre fasciste nell’estate del 1922. A seguire sono stati premiati il Comune di Argenta con il progetto Don Minzoni. 1923/2023 Centenario di un martire del fascismo e l’Unione Reno Galliera con il ricco calendario di eventi dedicato a Carlo Alberto Pizzardi, imprenditore e filantropo cui sono intitolati gli ospedali Maggiore e Bellaria di Bologna.

Maggiori informazioni sul bando e relativi esiti sono disponibili all’indirizzo: https://memorianovecento.emiliaromagnacultura.it/news/legge-memoria-gli-esiti-del-bando-annuale/