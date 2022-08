Tennis: campionati italiani individuali under 13 maschili, quarti di finale

Si sta avvicinando il traguardo dell’edizione 2022 dei Campionati Italiani Individuali Under 13 Maschili, in corso di svolgimento sui campi in terra dello Sporting Club Sassuolo. Per domani, infatti, è prevista la disputa di tutti gli incontri dei quarti di finale sia del singolare che del doppio.

Oggi, per fortuna senza interruzioni dovute al maltempo, si sono conclusi gli ottavi di finale di entrambe le specialità. Nel singolare tutto, o quasi, come da copione. Le prime teste di serie, infatti, accedono ai quarti di finale. Fra questi da segnalare il portacolori dell’Emilia-Romagna Carlo Paci, terza testa di serie, che ha sconfitto agevolmente il lombardo Leonardo Fiocchi. Da segnalare anche il figlio d’arte Mattia Pescosolido, rappresentante della Lombardia e nr. 6 del tabellone, che ha battuto rocambolescamente il veneto Lorenzo Di Giusto così come il toscano Marco Meacci, testa di serie nr. 2, che ha sconfitto il marchigiano Mattia Logrippo solamente al terzo set. Per la prima testa di serie, il ligure Filippo Garbero, solamente un leggero intoppo nel secondo set contro il friulano Tommaso Pedretti, ma tutto si è risolto in favore di Garbero.

Questi i risultati degli ottavi di finale del singolare: Baroni Mattia (tds nr.5 Lazio) batte La Palombara Luca (tds nr.12 Abruzzo) 62 76; Pansecchi Francesco (tds nr.9 Piemonte) batte Cosimi Luca (tds nr.8 Lazio) 60 62; Petrini Andrea (tds nr.7 Piemonte) batte Di Rubba Antonio (tds nr.10 Campania) 64 62; Meacci Marco (tds nr.2 Toscana) batte Logrippo Mattia (tds nr.15 Marche) 36 63 76; Paci Carlo (tds nr.3 Emilia Romagna) batte Fiocchi Leonardo (tds nr.14 Lombardia) 62 62; Pescosolido Mattia (tds nr.6 Lombardia) batte Di Giusto Lorenzo (Veneto) 06 76 60; Rosso Tommaso (Piemonte) batte Tiego Leonardo (Alto Adige) 62 62; Garbero Filippo (tds nr.1 Liguria) batte Pedretti Tommaso (Friuli V.G.) 64 75.

Questi quindi gli accoppiamenti per i quarti di finale di singolare: Garbero Filippo contro Pansecchi Francesco; Rosso Tommaso contro Baroni Mattia; Pescosolido Mattia contro Paci Carlo e Petrini Andrea contro Meacci Marco.

Per quanto riguarda il tabellone di doppio, le uniche coppie approdate ai quarti di finale fino a questo momento sono Cosmi/Meacci (tds nr.2) che hanno sconfitto la coppia Nicolini/Sirci (tds nr.15) per 61 64, il tandem Petrini/Spircu (tds nr.3) che hanno battuto Orlandinotti/Ceppi (tds nr.14) per 63 75, Cona/Fucile (tds nr.13) che hanno sconfitto Mangiante/Baroni (tds nr.4) per 75 76 e Catalano/Di Rubba (tds nr.11) che hanno battuto De Matteo/Gallo (tds nr.6) 76 64. Tutti gli altri incontri, ovvero, Garbero/Paci (tds nr.1) contro Modenese/Viselli, Romano/Logrippo (tds nr.8) contro Manca/Rocco (tds nr.9), Pansecchi/Fiocchi (tds nr.5) contro Parigi/Capasso (tds nt.12) e Pescosolido/Pedretti (tds nr.10) contro Ruffino/Gaudenzi (tds nr.7) al momento di andare in stampa erano ancora in campo.

Gli incontri dei quarti di finale del singolare prenderanno il via domani mattina alle ore 9 con due incontri in contemporanea sui campi 1 e 2, a seguire i rimanenti due singolari, al termine dei quali sarà la volta degli incontri dei quarti di finale di doppio.

L’ingresso allo Sporting Club Sassuolo durante la manifestazione sarà, come sempre, aperto a tutti gli appassionati per seguire gli incontri dei Campionati Italiani 2022.

Ricordiamo che i tabelloni e gli orari di gioco sono consultabili e scaricabili direttamente dal sito ufficiale della Federtennis nell’apposita sezione dedicata ai Campionati Italiani. Sempre sul sito ufficiale della Federtennis sarà attiva la sezione “live score” dove poter seguire in diretta l’andamento di ogni singolo incontro.