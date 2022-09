Lutto a San Felice per la scomparsa dell’assistente capo della Polizia Locale...

Polizia locale in lutto per l’improvvisa scomparsa, avvenuta il 1° settembre, dell’assistente capo Tiziano Ballotta, 62 anni. Esprimono vicinanza alla famiglia l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro, dove Tiziano aveva prestato servizio per 20 anni, diventando un punto di riferimento dell’intera comunità, e il comando della polizia locale dell’Area Nord.

I funerali si terranno sabato 3 settembre, alle ore 9.45, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Nonantola.