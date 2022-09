Meloni “Il Reddito di Cittadinanza è misura culturalmente sbagliata”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Io non sono convinta che la soluzione per i giovani sia il reddito di cittadinanza, è una misura culturalmente sbagliata che discrimina i più deboli. Uno stato giusto divide chi non può lavorare da chi può lavorare”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni nel suo comizio a Cagliari. “La proposta di FdI è più assumi meno paghi. Perchè assumere oggi deve convenire, devi incentivare al lavoro e ad assumere. Il salario minimo è uno specchietto per le allodole, il vero problema è che la tassazione in Italia è al 47%” ha aggiunto Meloni.

– foto: xd4/Italpress

(ITALPRESS).