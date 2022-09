Reggio Emilia: danneggia con una bottiglia l’auto dei carabinieri

Sono intervenuti per sedare un diverbio tra due persone in piazzale Marconi e mentre compilavano gli atti uno sconosciuto che transitava, estraneo all’intervento operato dai carabinieri, senza alcun apparente motivo lanciava all’indirizzo della gazzella una bottiglia di vetro che andava in frantumi sul tetto dell’auto dei carabinieri danneggiandola con alcune ammaccature.

Subito fermato l’uomo, identificato in un cittadino nordafricano 48enne, è stato condotto in caserma per la compilazione degli atti ravvisandosi a suo carico l’ipotesi di reato di danneggiamento.

L’origine dei fatti ieri sera intorno alle 21.30 quando un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su indicazione dell’operatore del 112 si portava in piazzale Marconi, poiché poco prima un cittadino aveva segnalato una lite. Sul posto i militari identificavano le parti che venivano portate alla calma, motivo per cui ultimato l’intervento, i militari prendevano posto a bordo dell’autoradio di servizio. Durante una breve sosta al fine di annotare l’esito dell’intervento computo, notavano uno sconosciuto che, senza alcun motivo apparente, scagliava una bottiglia in vetro all’indirizzo dell’autoradio, che andava in frantumi sul tetto del veicolo provocando due vistose ammaccature. Accertato il danneggiamento dell’autovettura di servizio, i militari provvedevano a fermare l’uomo conducendolo negli uffici per le incombenze di legge.