Carpi: controlli dei carabinieri a piedi in città

La Compagnia Carabinieri di Carpi, per tutta la settimana, ha eseguito una serie di servizi di pattuglia a piedi nel Comune di Carpi.

L’attività di presidio si è concentrata nel centro storico cittadino e nelle zone periferiche, soprattutto nei parchi, nelle fasce orarie serali/notturne, ove sono state identificate e controllate numerose persone.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di garantire maggiore tranquillità per i cittadini e di disincentivare qualunque tentativo di reato, costituendo una rassicurante cornice di protezione per chi vuole passeggiare in sicurezza e fruire liberamente degli spazi cittadini.