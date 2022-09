A Modena i Carabinieri recuperano una bicicletta rubata e denunciano una persona per ricettazione

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in via Taglio, dove un 34enne aveva riconosciuto come propria una bicicletta in uso ad altra persona. Il velocipede gli era stato rubato nel corso di un furto in abitazione subito a Modena nel settembre 2021.

L’accertamento dei militari ha consentito di individuare la persona in possesso del velocipede e verificare che il mezzo di locomozione era effettivamente quello di proprietà della persona chiamante, il quale nonostante il tempo trascorso, ne aveva conservato delle foto. L’utilizzatore della bicicletta, 37enne, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione.