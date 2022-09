Calcio, Cremonese – Sassuolo 0 – 0: pareggio per la prima volta delle due in serie A

Calcio, Cremonese – Sassuolo 0 – 0: pareggio per la prima volta...

Un Sassuolo alla ricerca della continuità si presenta all’ora di pranzo presso lo stadio Zini casa della Cremonese per la prima assoluta in serie A tra le due. Una cremonese schierata con un 3-4-1-2 a un Sassuolo nel suo consolidato 4-3-3.

Il Sassuolo in campo con la divisa da trasferta bianca va vicinissimo al vantaggio a soli due minuti dall’inizio con la conclusione a lato di testa di Pinamonti.

La cremonese risponde con la sua prima occasione più pericolosa per i pali di Consigli con la conclusione a lato di Luca Zanimacchia al minuto 14’.

La squadra di Dionisi che si è presentata con una lista indisponibili alquanto lunga e tra i quali figuravano, Berardi, Defrel e Mukdur (questi ultimi due fuori per tre mese) senza contare poi Traore, Romagna e il nuovo arrivato Antiste, ha comunque giocato una partita a viso aperto.

In campo alla destra di Pinamonti uno degli ultimi arrivi con il numero 45’ il francese Armand Laurientè al quale Dionisi ha chiesto spesso di andare all’uno contro uno viste le sue caratteristiche.

Al minuto 28’ il solito Frattesi che giganteggia nella parte di campo di sua competenza servendo una palla interessantissima per Toljan che sbaglia completamente la conclusione verso la porta difesa da Radu.

Brivido per i tifosi presenti e quelli a casa al minuto 32’ quando la notevole giocata di Dessers termina con il pallone nella rete di Consigli, giudicato poi in fuorigioco dopo l’intervento del VAR.

La Cremonese gioca per provare a raccogliere i primi punti di questa sua stagione mentre i neroverdi cercano di non perdere il passo che li vede con una classifica migliore di un anno fa ovvero con un punto in più.

Passando dai calcoli al calcio giocato, Lopez si divora una chance colossale (praticamente un rigore in movimento) al 42’ su suggerimento di Pinamonti.

Allo scadere del 45’ Pairetto manda tutti negli spogliatoi con il risultato inchiodato sullo 0 a 0 per riprendere forze e trovare un po’ di fresco nel primo turno all’ora di pranzo di un 4 Settembre ancora caldo.

Le squadre sono tornate in campo senza sostituzioni da una parte e dall’altra e dopo solo un minuto circa arriva il primo cartellino giallo della partita per il numero 42 del Sassuolo Thortsvedt.

Gran bel lavoro di tecnica e personalità di Laurentié al minuto 49’ che serve in area Kyriacopulos che mette di poco al lato del palo difeso da Radu il pallone. Risponde senza successo con una bella giocata Dessers ancora a secco di gol italiani.

Bandierina e Var anche per il gol di Pinamonti al minuto 52’ che anche questo caso viene giudicato nullo perché partito da una situazione di fuorigioco almeno con il piede e la spalla.

Due minuti dopo entra un palleggiatore come Henrique alla sua prima stagione in neroverde al posto di Tortsvedt.

Al minuto 60’ Pinamonti prima e Frattesi poi sciupano un’altra chance di andare in vantaggio con Alvini che decide di cambiare qualcosa con l’ingresso di Castagnetti per portare maggiore brillantezza tecnica.

Al minuto 66’ Laurentié su palla servita da Pinamonti scalda i guanti di Radu bravo a mettere fuori dallo specchio della porta una conclusione insidiosa.

Quattro minuti dopo uno due Pinamonti e Frattesi e palla ancora tra le mani del portiere della Cremonese.

Frattesi lascia spazio ad Ayhan e Kyriakopulos per Harroui al minuto 75’ con un Sassuolo che inizia a prepararsi alle due ipotesi sia di provare a vincerla come di certo cercare di non perderla.

Un pareggio quello maturato dopo il triplice fischio di Pairetto oggi che in considerazione dell’affollamento che in questo momento si registra nell’infermeria neroverde potrebbe anche essere considerato positivo.

A Cremona si è visto un Pinamonti che continua la sua crescita all’interno del gruppo guidato da Dionisi ma anche la mancanza di quelle soluzioni a volte totalmente inventate dal nulla dal talento di Domenico Berardi.

Si torna in campo tra una settimana esatta alle 15 perché al Mapei arriva l’Udinese.

(Claudio Corrado)