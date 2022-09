Castelnuovo, in scena “Fate il nostro gioco”

Come funziona la fortuna? Il gruppo di divulgatori scientifici Taxi1729 proverà a dare una risposta a questa domanda in una performance dal vivo dal titolo “Fate il nostro gioco”, in scena mercoledì 7 settembre alle 21 sul palco di via Roma a Castelnuovo Rangone.

Una conferenza “pop”, coinvolgente quanto rigorosa tra divulgazione scientifica e denuncia sociale, che utilizza la razionalità, la matematica e il calcolo delle probabilità per smontare le più diffuse credenze sul gioco d’azzardo, restituendo il senso delle reali probabilità di vincita attraverso simulazioni, video, storie vere e l’interazione con la platea.

L’incontro, ad accesso libero e gratuito, è parte di “Giochiamo sano”, la rassegna organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone per riflettere sulla ludopatia, promossa nell’ambito del progetto di contrasto al gioco d’azzardo patologico e di promozione del gioco sano del distretto di Vignola dell’Ausl di Modena.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’auditorium Bavieri di piazza Brodolini.