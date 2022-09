Giacobazzi Under 19, obiettivo campionato nazionale

Sarà la prima squadra biancoverdeblù a scendere in campo e a inaugurare la stagione ufficiale. Per il Giacobazzi Modena Under 19 sono giorni di intenso lavoro, agli ordini dell’allenatore Gianluca Guareschi: il tecnico reggiano e i suoi stanno infatti preparando gli spareggi di fine settembre, crocevia della stagione, limite da valicare per accedere al campionato nazionale.

Una sfida tutt’altro che semplice per il gruppo, che dalla scorsa settimana si allena a Collegarola per farsi trovare pronto a questo importante appuntamento: “Ho ritrovato una squadra carica, con buona predisposizione al lavoro e tanta voglia di fare bene – afferma coach Guareschi –. Abbiamo perso fisicità con i ragazzi che hanno fatto il salto tra i Seniores, ma eravamo preparati a questa situazione e siano pronti a ripartire con in testa un obiettivo preciso, quello di guadagnarci il pass per il campionato nazionale. Non sarà facile raggiungere l’elite della categoria, ma ci vogliamo provare con tutte le nostre forze, perché rappresenterebbe un’esperienza davvero di alto livello”.

Ad affiancare Guareschi nella gestione del gruppo Under 19, oltre ai confermati Enrico Gibellini e Marco Venturelli, ci sarà Antonio Mannato, ex giocatore in Top10 con le maglie di Rugby Roma, Gran Parma Rugby Parma e Reggio, reduce dall’esperienza in panchina nella Cadetta del Valorugby in serie B: ”Un innesto di grande valore per il nostro staff tecnico, l’esperienza di Mannato sarà molto utile per far alzare il livello di tutta la squadra. Lui e Bigi, che presterà consulenza anche al nostro gruppo oltre che alla Prima squadra, sono due figure importanti, da cui tutti possiamo imparare tanto”.

I prossimi appuntamenti in agenda dell’Under 19 sono il ritiro a Cesenatico del 9, 10 e 11 settembre e l’allenamento congiunto con i pari età del Valorugby di venerdì 16 settembre.