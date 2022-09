Suoni dai balconi: giovedì a Reggio Emilia un nuovo concerto “sospeso”

Seconda tappa per Suoni dai balconi: giovedì 8 settembre (ore 18.30) Thoé, giovane artista, cantautore e danzatore, si esibirà in un live per voce e chitarra sul balcone di Villa Cougnet, sede della Biblioteca Santa Croce (accesso da via Adua 57). Timothy Eze, in arte Thoé, classe 2001, è un artista afro discendente nato e cresciuto a Reggio Emilia. La sua produzione riprende le radici gospel, soul e R&B, musica attraverso il quale ha avuto modo di formarsi nel suo percorso di studi canori.

Suoni dai balconi, rassegna musicale itinerante promossa da Associazione culturale Pocket (quelli di Tipo Magazine) in collaborazione con Wave, Arci e Idee di gomma, con il sostegno del Comune di Reggio Emilia nell’ambito di Restate 2022, Capelli Service e Domestica. Per la quinta edizione – il cui programma musicale è affidato anche quest’anno al maestro Mirco Ghirardini – si conferma l’originale formula di ascolto: gli artisti si esibiscono dai balconi come su un palcoscenico, mentre il pubblico assiste al concerto con il naso all’insù. Si consiglia di portare il proprio telo da picnic per ascoltare la musica sul prato.

«Siamo molto felici – commentano gli organizzatori di Suoni dai balconi – di continuare a portare la musica in luoghi insoliti e meno conosciuti della città. La musica si conferma uno strumento privilegiato per interpretare e qualificare lo spazio cittadino come crocevia di istanze culturali e relazionali. Un altro valore aggiunto di questa edizione è il coinvolgimento di giovani artisti del territorio, nell’ottica di valorizzare i talenti emergenti e di quella ricerca artistica e culturale che da sempre è segno distintivo della rassegna».