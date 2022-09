A Novi torna lo “Stravagante street festival”

Dal 16 al 18 settembre a Novi, Rovereto e S.Antonio si terrà la quarta edizione della rassegna dedicata all’arte e al cibo di strada. Si parte da Rovereto il 16 settembre con Andrèanne e i suoi hula hoops alle ore 20.30 nello spazio Multiverso.

Un’ elegante donna si stordisce a far girare i suoi hula hoops. Sono i cerchi o l’amore che producono quest’effetto? Con disinvoltura e spensieratezza, Andrèanne vi porterà in un universo di prodezze con grande semplicità. Hoopelaï, una commedia romantica che scalda i cuori.

Poi alle ore 21:30 si accenderanno le luci della “White Led Parade”, uno spettacolo itinerante su trampoli, in cui uomini in frac e dame completamente vestiti di bianco sembrano fluttuare tra la folla, muovendosi per le vie in un’atmosfera onirica.

Con i loro imponenti costumi di luce, i trampolieri emozionano il pubblico cimentandosi in spettacolari prese acrobatiche, accompagnati da un’elegante macchina scenica musicale.

Ricordiamo che tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione.