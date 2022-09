Buon compleanno, Ulisse! I cinquecento anni del professor Aldrovandi

Per festeggiare i 500 anni della nascita di Ulisse Aldrovandi (11 settembre 1522), arriva un weekend ricco di appuntamenti in città, sabato 10 e domenica 11 settembre.

Continuano così le celebrazioni del cinquecentenario della nascita dello scienziato, iniziate lo scorso mese di maggio, grazie al Sistema Museale di Ateneo – SMA, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Bologna, la Pinacoteca Nazionale di Bologna e il Comune di Bologna.

A partire dalle ore 10 di sabato 10 settembre fino al tardo pomeriggio, si potrà partecipare a visite e laboratori didattici per tutte le età, imparare a riconoscere e conservare le piante, visitare le antiche collezioni geo-paleontologiche aldrovandiane, scoprire aspetti meno noti dell’intensa attività di Ulisse Aldrovandi e tanto altro.

E per festeggiare l’importante ricorrenza, domenica 11 settembre, alle ore 11.00, presso la Sala di Ulisse (via Zamboni, 33), si svolgerà l’incontro “Tra natura e fantasia: Ulisse Aldrovandi e gli artisti bolognesi” con la storica dell’arte Vera Fortunati, esperta del Cinquecento bolognese.

La studiosa condurrà i partecipanti alla scoperta di un tema tanto curioso quanto rappresentativo del contesto storico in cui Aldrovandi mosse le sue ricerche: il dialogo fra lo scienziato e gli artisti suoi contemporanei in rapporto alla novità del metodo d’indagine della realtà naturale da lui introdotto, unito all’interesse per gli aspetti mostruosi del “teatro di natura”.

I laboratori didattici continueranno per tutta la giornata di domenica e tra gli appuntamenti, quello delle 15.30 in centro (maggiori informazioni) con WunderBO, il videogioco per scoprire la città di Bologna che si arricchisce di una nuova sezione dedicata a Ulisse Aldrovandi, in occasione del suo cinquecentenario della nascita. Sarà un trekking culturale sulle orme di Ulisse, muniti di app e ben tre guide.

Il nuovo videogame ‘Aldrovandi Experience’ è l’ultima novità dell’app WunderBO, progetto sviluppato da Melazeta e a cui hanno partecipato diverse realtà culturali della città, in una sinergia tra Comune di Bologna e Università: la Biblioteca Universitaria di Bologna, la Biblioteca dell’Archiginnasio, il Museo Civico Archeologico, il Museo di Palazzo Poggi e l’Orto Botanico ed Erbario e la biblioteca SalaBorsa, hanno fornito materiali, come testi e immagini originali, e consulenza scientifica.

I festeggiamenti di Ulisse Aldrovandi proseguiranno anche oltre la data dell’anniversario, con la seconda edizione di visite guidate organizzate dal Settore comunicazione – Unibocultura, in collaborazione con SMA e l’Accademia delle Scienze: “Un viandante di nome Ulisse”, tre appuntamenti (13 settembre, 13 ottobre e 4 novembre) per visitare la Collezione adrovandiana del Museo di Palazzo Poggi, le sale di Ulisse presenti in Accademia delle Scienze e l’Erbario Aldrovandi presso l’Orto Botanico ed Erbario.