Chiusure notturne programmate su A13, A14, Ramo Verde e su R49 Raccordo di Piacenza sud

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni – verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova.

In alternativa, si consiglia uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo con la SS9 Via Emilia e lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in direzione della Tangenziale di Bologna.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS9 Via Emilia, Via Marco Emilio Lepido e rientrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

Sul Ramo di allacciamento A1 Milano-Napoli/R49 Raccordo di Piacenza sud e sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul Ramo di allacciamento A1 Milano-Napoli / R49 Raccordi di Piacenza sud:

-DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 12 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 13 SETTEMBRE, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Milano sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Piacenza sud / Brescia / Torino.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Milano verso Piacenza sud:

-per i veicoli leggeri: uscire alla stazione di Basso Lodigiano sulla A1 o immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest di competenza SATAP;

-per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate: uscire alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa in direzione di Milano;

-da Milano verso Brescia e Torino:

-per i veicoli leggeri: uscire alla stazione di Basso Lodigiano sulla A1, percorrere la SS9 Via Emilia e la SP10 e immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza SATAP;

-per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate: chi è diretto verso Brescia potrà uscire alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa in direzione di Brescia mentre chi è diretto verso Torino potrà uscire alla stazione di Fiorenzuola e rientrare dalla stessa verso Milano, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud.

-NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 13, MERCOLEDI’ 14 E GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE, con orario 21:00-5:00, per chi percorre la A1 e proviene da Bologna sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Piacenza sud / Brescia / Torino.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Bologna verso Torino:

-per i veicoli leggeri: uscire alla stazione di Basso Lodigiano sulla A1, percorrere la SS9 Via Emilia e la SP10 e immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza SATAP;

-per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate: chi è diretto verso Torino dovrà uscire alla stazione di Fiorenzuola sulla A1 e percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Piacenza, per un itinerario totale di circa 27 km, fino al rientro al casello di Piacenza ovest; in ulteriore alternativa, uscire sulla A1 alla stazione di Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa in direzione di Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud;

-da Bologna per A21 Bre cia: uscire dalla stazione di Fiorenzuola sulla A1 e immettersi sulla A21 in direzione di Brescia.

Sul Raccordo di Piacenza sud R49:

-NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 14 E GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata verso Milano / Bologna e Brescia / Torino.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Milano: entrare alla stazione di Piacenza ovest;

-in entrata verso Bologna e A21 Torino/Brescia: entrare dalla stazione di Fiorenzuola; in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Piacenza ovest.