I Vigili del Fuoco presenti al salone del camper di Parma

“I VIGILI DEL FUOCO CON TE PER UNA VACANZA SICURA” è il titolo dell’iniziativa che vedrà i Vigili del Fuoco presenti al salone del camper dal 10 al 18 settembre 2022 con una propria area espositiva nel padiglione 3, gentilmente messo a disposizione dalle Fiere di Parma, nel quale i visitatori potranno conoscere da vicino le attività di soccorso legate in particolare all’outdoor e al tempo libero.

Nell’area espositiva, oltre ad essere illustrate in generale le attività dei VVF, saranno esposti mezzi, attrezzature ed indumenti tecnici specifici degli interventi di soccorso tecnico urgente che con il fuoco hanno poco in comune, quali i settori della ricerca e recupero delle persone disperse o in difficoltà e il soccorso in acqua e nei luoghi impervi, naturali o artificiali.

Saranno previste isole per le specialità collegate agli ambienti acquatici ed in particolare in mare, con gli SA (Soccorritori Acquatici), e nei fiumi, con gli SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali); ai luoghi impervi e innevati, con i SAF (soccorritori Speleo Alpino Fluviali ); alla ricerca delle persone disperse, con i TAS (esperti di Topografia Applicata al Soccorso), il Nucleo Cinofilo e i droni del servizio SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ed infine con il mezzo per la regia e le dirette televisive del nucleo CoEm (Comunicazione in Emergenza).