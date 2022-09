Cooperativa Bilanciai dona alla Croce Rossa Italiana due manichini pediatrici

Due manichini pediatrici donati alla sede Operativa di Campogalliano della Croce Rossa Italiana. È questo l’ultimo esempio concreto dell’attenzione che da sempre Cooperativa Bilanciai rivolge alla comunità locale. L’attrezzatura donata svolge una funzione fondamentale per la formazione e l’aggiornamento dei volontari ed è impiegata anche per mostrare ai cittadini come eseguire correttamente alcune manovre salvavita. Il loro utilizzo consente di simulare le azioni da effettuare in alcune delle situazioni d’emergenza che più di frequente interessano bambini in età pediatrica come, ad esempio, il rischio di soffocamento; inoltre sono utilissimi per apprendere il corretto utilizzo dei defibrillatori e per migliorare l’affiatamento tra gli stessi volontari quando sono chiamati a operare sul campo.

La cerimonia di consegna si è tenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 settembre, nel piazzale della sede in via Ferrari alla presenza di un folto gruppo di dipendenti della azienda, di diversi volontari della Croce Rossa Italiana e del vice sindaco di Campogalliano Daniela Tebasti. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Cooperativa Bilanciai Enrico Messori che, nel suo intervento di saluto, ha ricordato come la scelta di sostenere il mondo del volontariato appartenga alla storia dell’azienda e sia coerente con i valori cooperativistici. “Siamo nati e cresciuti a Campogalliano e se oggi rappresentiamo una realtà solida che ha raggiunto posizioni di leadership a livello internazionale lo dobbiamo anche al tessuto socio economico in cui lavoriamo. Ci pare quindi naturale affiancare all’attività imprenditoriale, che peraltro offre lavoro a numerose persone della zona, il sostegno alle realtà del mondo del volontariato molto importanti come appunto la Croce Rossa Italiana”.

Alla consegna dei due manichini pediatrici era presente anche Fabrizio Fantini Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Carpi di cui fa parte anche la sede Operativa della Città della bilancia. Fantini nel ringraziare la Cooperativa Bilanciai ha dichiarato: “Grazie ai nuovi presidi donati, sarà possibile mantenere la formazione ai volontari e allo stesso tempo continuare a fare corsi alla cittadinanza sulla manovre salvavita, tema molto sentito”.

La donazione dei manichini s’inserisce in un percorso a sostegno delle attività culturali, sociali e sportive del territorio, tra le quali spicca il sostegno del Museo della Bilancia di cui la Cooperativa è stata cofondatrice.