Proteste in via Lucania per l’inefficienza della raccolta porta a porta e nei confronti degli incivili che abbandonano i rifiuti per strada. E inevitabile dibattito social cui partecipa anche il Sindaco Gian Francesco Menani, che ad Hera non le manda a dire. «E’ un’imposizione, messa a punto già con la precedente amministrazione, di Hera. Noi siamo contrari a questo tipo di raccolta, purtroppo non abbiamo voce in capitolo, ed Hera – la conclusione – pensa in primo luogo a fare profitto».