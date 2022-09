Tra gioco e socialità a Modena ripartono i servizi integrativi

Tante occasioni ludiche, educative, culturali e di aggregazione sociale. È l’offerta che il Settore Servizi educativi mette in campo per garantire risposte flessibili e differenziate alle famiglie e ai bambini. Da lunedì 12 settembre riprendono le attività dei Servizi Integrativi del Comune di Modena, che lo scorso anno, nel periodo d’apertura da giugno a settembre, nonostante i rigidi protocolli sanitari in vigore, sono stati frequentati da circa 3.000 bambini. Quest’anno la ripartenza è finalmente all’insegna della normalità, senza più le restrizioni numeriche dettate dalla pandemia.

Già dal 12 settembre i Poli Barchetta di via Barchetta 75 e Triva in via Spontini 14 riaprono proponendo un calendario mensile specifico per ogni servizio e consultabile in internet (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-integrativi); diverse sono infatti le modalità di funzionamento, tra le quali la presenza di bambini anche accompagnati da nonni o genitori in luoghi dove condividere momenti di gioco e di confronto.

Al Centro per bambini e genitori del Polo Barchetta ci sono il Primo Incontro rivolto a bambini da 0 a 1 anno accompagnati da un adulto, lo Stregatto (1-3 anni) e il Brucaliffo (3-6 anni). L’ingresso è gratuito e su prenotazione e i vari servizi sono aperti da lunedì a sabato mattina e nei pomeriggi di martedì e mercoledì. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 0592034108 per Stregatto 1-3 anni e Brucaliffo e allo 0592034074 per primo Incontro.

Parallelamente, il Centro per bambini e genitori Polo Triva offre attività di gioco per bambini e genitori e con il Sognalibro esperienze di condivisione della lettura e laboratori. Vi trovano spazio Primo incontro e Giochi tra le righe (0-12 mesi), Bianconiglio e Bianconiglio esploratore (1-3 anni), Storie in valigia (3-6 anni) e Arte tra le pagine (6-13 anni). Anche qui l’ingresso è gratuito e su prenotazione; i vari servizi sono attivi da lunedì a venerdì (tranne lunedì pomeriggio); per informazioni e prenotazioni: tel. 059 364135.

Durante la settimana mondiale per l’allattamento materno, dal 1 al 7 ottobre, presso entrambi i Poli sono già previste diverse iniziative e letture a tema.

Inoltre, giovedì 22 settembre alle 17 presso il Centro per le Famiglie di via del Gambero 77 le educatrici dei Servizi Integrativi del Comune di Modena racconteranno le esperienze di gioco e socializzazione dei centri per bambini e genitori attraverso un laboratorio pratico per vivere il piacere di fare e stare insieme ai propri figli. L’iniziativa si svolge nell’ambito di un ciclo d’incontri e conversazioni per conoscere i servizi del territorio dedicati alla natalità e alle famiglie con bambini 0-3 anni e per promuovere la socializzazione tra neo-genitori (www.comune.modena.it/novita/notizie/2022/settembre/conosco-la-mia-citta).

Tra i Servizi integrativi della città ci sono anche il Centro MoMo gestito dalla Cooperativa La Lumaca in piazza Matteotti 17, nel cuore del centro e La ludoteca Strapapera in via San Giovanni in Bosco 150, gestita da Arci Modena. Entrambe le assegnazioni sono avvenute attraverso un bando di coprogettazione che vede coinvolti l’Amministrazione comunale, i soggetti gestori e le realtà associative e di volontariato presenti sul territorio: un nuovo modello di lavoro di progettazione dell’offerta basato sulla partecipazione di più soggetti in rete tra loro per rispondere ai bisogni specifici dell’utenza territoriale.

Da lunedì 12 si può telefonare (tel. 059 235320 dalle 9 alle 12 o mo.mo@comune.modena.it) al Centro Infanzia MoMo per prenotare la partecipazione alle attività che ripartono già dal giorno successivo. Nel mese di settembre sarà attivo il Centro Bambini e Genitori, rivolto ai bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto, in funzione martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12. Ad ottobre prendono il via anche i laboratori pomeridiani di arte, cucina, teatro, scienze e musica rivolti a bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, il servizio di aiuto compiti per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado e il Centro Bambini e Genitori 3-5 anni.

Al Momo continueranno inoltre le giornate di apertura straordinaria secondo un programma consultabile in internet (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-integrativi). La prima data da appuntare è sabato 1 ottobre con le iniziative a partecipazione gratuita per la festa di riapertura del Momo, al pomeriggio e un’iniziativa sulla musica nella relazione col bambino durante la mattinata.

Il 19 settembre, infine, riaprirà anche la ludoteca Strapapera, uno spazio offerto ai bambini e ragazzi fino ai 18 anni per vivere momenti di gioco e socialità, in grado di offrire anche agli adulti che li accompagnano opportunità di aggregazione e dialogo. In giorni e orari diversificati Strapapera accoglie bambini e ragazzi da 1 a 18 anni (per informazioni: https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-integrativi/la-strapapera)