Una domenica dedicata all’Antica Fiera dei Tori di Cavriago

E’ confermato l’appuntamento di domenica 11 settembre a Cavriago con l’Antica Fiera dei Tori, da qualche anno dedicata allo sport.

L’Amministrazione Comunale di Cavriago, insieme alle società sportive del paese e a Eden Centro Benessere, organizzerà in piazza Zanti e sul sagrato spazi per esibizioni, tornei, animazione e giochi

Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sempre in piazza Zanti la Polizia Locale Val d’Enza allestirà uno spazio dedicato a “Sulla strada in sicurezza”, un’iniziativa di scuola di sicurezza stradale nell’ambito della quale bambini e ragazzi con la propria bicicletta o monopattino potranno imparare in allegria il codice della strada per muoversi in sicurezza.

Per i più grandi sarà possibile provare l’esperienza con un simulatore dello stato di ebbrezza, in modo da comprendere gli effetti dell’alcool sui riflessi e sulle percezioni.

Confermato nel pomeriggio in via Rivasi il calcio in salita, mentre piazza Benderi, grazie a Proloco, farà da scenario alla Festa Emiliano Romagnola con Ballo Liscio e gli Schioccatori di fruste Romagnoli con NEW DANCE CLUB di Forlì.

Lungo le vie del centro dalle 8.00 alle 20.00 ci sarà il mercato tradizionale, spazi dedicati all’enogastronomia e la presenza di espositori di artigianato artistico.

In piazzale Govi sarà presente il Luna Park.

Torna la gara di torte di riso durante la mattina sotto ai portici del Municipio vecchio, in collaborazione con Conad Superstore Cavriago, e, novità di quest’anno, prenderà il via da piazza Zanti alle ore 17.00 un’altra gara: la Corsa Coloreda, la corsa più colorata che ci sia organizzata dai ragazzi di Cuariegh on the road.

L’appuntamento ufficiale è alle ore 11.15 in piazza Zanti per il taglio del nastro alla presenza delle autorità e di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della Fiera, dalla Polizia Locale dell’Unione Val d’Enza agli Alpini di Cavriago, la Croce Rossa e la Croce Arancione che consentono che l’evento si svolga in sicurezza; Eden, Y ARCO CLUB

Tennis club Cavriago, Polivis, Scuola Basket Cavriago, Koryukan e Bobcats per gli eventi e l’animazione sportiva; Conad Superstore e Gelato d’Italia, sponsor dell’iniziativa, Proloco di Cavriago e Cuariegh on the road, ideatori degli eventi più creativi della fiera.